Полиция задержала под офисом Зеленского двух человек, провоцировавших драку

Возле здания произошла потасовка между сторонниками и противниками шоумена.

Сторонники и противники Зеленского провели акции у его офиса

Возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского в Печерском районе Киева прошли две акции, организованные сторонниками и противниками шоумена.

Об этом сообщает "Громадське" с места событий.

Участники первой акции пришли к шоумену "как к будущему президенту", чтобы рассказать о коррупции. Вторую акцию созвал блогер Мирослав Олешко, который требует от Зеленского рассказать о своих намерениях.

Митингующие принесли с собой плакаты: "Предателей Украины - за решетку!", а также "Выходи, подлый трус".

Фото: hromadske.ua

Фото: hromadske.ua

После того как участники акции в поддержку Зеленского начали вырывать плакаты из рук оппонентов, произошла потасовка. Правоохранители отреагировали на конфликт и вывели участников драки из толпы.

Как сообщили позже в столичной полиции, двое наиболее активных участников драки были задержаны.

"Во время мероприятия двое неизвестных подошли к группе лиц, которые держали в руках плакаты, повредили их и начали потасовку, провоцируя драку. Нарушителей оперативно оттеснили сотрудники полиции, которые следят за порядком, а затем доставили их в управление полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оценка действиям задержанных будет дана после проведения первоочередной проверки и предоставления объяснений.

Напомним, накануне Штаб Зеленского обратился в Министерство внутренних дел с просьбой об обеспечении кандидата охраной.