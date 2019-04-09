НОТУ не удалось договориться со штабом Зеленского о дебатах

Члены команды шоумена продолжают настаивать на дебатах на НСК "Олимпийский".

НОТУ не удалось договориться со штабом Зеленского о дебатах
Фото: Макс Требухов

Встреча руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины с представителями избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского прошла безрезультатно, поскольку члены команды шоумена продолжают настаивать на проведении дебатов на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщил председатель правления НОТУ Зураб Аласания, передает Укринформ.

"Переговоры были, но результатов - никаких. Они (представители штаба Зеленского - ред.) предлагают свое: речь идет о том, чтобы 19 вечером провести дебаты на НСК "Олимпийский". Они настаивают на том, что это дебаты, а ЦИК отрицает: это формат чего угодно, но не дебатов", - отметил Аласания.

В то же время он уточнил, что аналогичной встречи с представителями избирательного штаба Петра Порошенко у "Общественного" пока не состоялось.

"Пока не было. Наше общение проходит в телефонном режиме. Хотя тот штаб (Зеленского - ред.) настаивал на проведении трехсторонней встречи. Я тоже буду им звонить и просить об этом. Потому что "Общественное" выступает как площадка, чтобы свести штабы кандидатов в президенты", - сказал председатель правления НОТУ.

Он уточнил, что согласно постановлению Центральной избирательной комиссии, для проведения теледебатов в эфире Общественного вещателя предусмотрено 5,7 млн грн.

Ранее глава НОТУ Зураб Аласания заявил, что дебаты кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" и теледебаты в эфире Общественного вещателя будут проходить отдельно друг от друга. По словам Аласании, теледебаты 19 апреля обязательно состоятся на Общественном.

Напомним, ранее сегодня Зеленский заявил, что его дебаты с Порошенко состоятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля. В штабе Порошенко анонсировали встречу с Зеленским в формате дебатов на пять дней раньше - 14 апреля.

Позже в "Блоке Петра Порошенко" анонсировали дебаты и 14, и 19 апреля.

Центризбирком назначил официальные теледебаты на UA:Перший на 19 апреля с модераторами Павлом Казариным и Мирославой Барчук.


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