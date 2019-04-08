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Стало известно имя бойца, погибшего в зоне ООС Хмельничанину Николаю Неживому было 58 лет. В понедельник, 8 апреля, в районе Авдеевки погиб хмельничанин Николай Неживый. Во время обстрела украинских позиций боец получил смертельное осколочное ранение. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого городского совета. Николай Николаевич Неживый (позывной "Механ") родился в 1961 году в Хмельницком, служил в 93-й отдельной механизированной бригаде. Прощание с героем состоится 11 апреля на Майдане Незалежности в Киеве . Как сообщалось, в течение текущих суто враг 8 раз обстреливал позиции сил ООС на Донбассе. В результате вражеского огня погиб украинский военнослужащий, двое бойцов получили ранения.

LB.ua

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