Посол Украины в Румынии отреагировал на отказ во въезде для румынского политика

В Украину не пустили лидера союза венгров Румынии: Хунор Келемен сообщил, что получил запрет на въезд в Украину до октября 2020 года. Об этом сам Келемен написал на своей странице в Фейсбуке.

По словам Келемена, он ехал в Ужгород на празднование 30-летия местной венгерской организации "Общество венгерской культуры Закарпатья". В течение часа его удерживали в зоне пограничного контроля, а затем сообщили, что он не может пересечь границу. В официальном документе не указана причина отказа во въезде.

Келемен сообщил об инциденте министру иностранных дел Румынии, и в понедельник будет просить разъяснений от украинского посольства в Бухаресте.

Позже на ситуацию отреагировал посол Украины в Румынии Александр Банков. Он отметил, что Келемен знал о существующем запрете на въезд, так как раньше уже получал такой отказ при попытке въехать в Украину с венгерским паспортом. "Господину Келемену Хунору запрещен въезд на территорию Украины с 03.11.2017 года. ... Он точно знал о принятом украинской стороной решении", - написал Банков.

Посол добавил, что на этот раз, согласно украинскому законодательству, Келемену было вручено решение об отказе в пересечении государственной границы Украины, которое он подписал.

"Это правда, что соответствующее решение не содержит мотивов, но такая практика является общей для всех европейских государств", - написал Банков.