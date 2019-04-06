Супрун назвала главную причину смертности среди украинцев
“Это почти 2/3 всех случаев смерти”.
Основной причиной смертности среди украинцев являются сердечно-сосудистые заболевания. Об этом на брифинге, посвященном Национальной конференции общественного здоровья, заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, пишет Укринформ.
"Чаще всего украинцы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний - почти 2/3 всех случаев смерти. Но это можно предотвратить здоровым питанием, заниматься физической активностью и выявлять болезнь на ранней стадии. Не следует забывать о визитах к семейному врачу", - отметила Супрун.
Кроме того, в Украине очень распространен диабет 2-го типа, который, по словам Супрун, также можно предотвратить и лечить без побочных эффектов.
Напомним, в 2017 году Украина оказалась европейским лидером по смертности на дорогах.
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06.04.2019 16:33