"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского

В лаборатории утверждают, что сотрудница по ошибке указала неверную дату регистрации.

"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского
Фото: Макс Требухов

Медицинский центр "Евролаб", где сдавал анализы на наркотики кандидат в президенты Владимир Зеленский, заявил, что ошибся с указанием даты в результатах обследования.

Об этом говорится в сообщении центра в Фейсбуке, которое перепостил Зеленский.

"В нашей истории с анализами произошел казус....", - написал он.

Зеленский опубликовал обращение лаборатории, в котором говорится что сотрудница по ошибке указала неверную дату регистрации материала.

"Мы исправили эту ошибку и передали вам результат с верной датой регистрации. Уверяем Вас, что эта ошибка оператора абсолютно не влияет на результат исследования", - говорится в сообщении.

Накануне Зеленский выложил в Facebook результаты исследования на наркотики с датой забора материала 2 апреля, а потом поменял документ на аналогичный, но с датой забора 5 апреля. Подпись исполнителя на двух документах при этом существенно отличается, хотя указан один и тот же человек.

Напомним, 3 апреля, Зеленский записал видеообращение, в котором позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр. "Кандидаты должны пройти обязательно медицинскую экспертизу, чтобы показать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов... Стране нужен здоровый президент", - заявил Зеленский.

В ответ Порошенко опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что согласен на дебаты на стадионе. После этого Зеленский заявил, что хочет видеть ведущей Юлию Тимошенко. Порошенко также предложил Зеленскому "быть мужиком" и явиться на дебаты без дополнительных условий.

Утром 5 апреля Порошенко сдавал кровь на НСК "Олимпийский" для четырех учреждений - двух частных и двух коммунальных. Зеленский сдавал кровь в частной клинике, которая принадлежит его стороннику Андрею Пальчевскому. Подробнее об этом читайте в статье "Бой баночками": как кандидаты анализы сдавали".


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