Порошенко проведет 12 апреля в Берлине переговоры с Меркель

В Германии призвали не расценивать визит как поддержку на выборах.

Порошенко проведет 12 апреля в Берлине переговоры с Меркель
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко проведет 12 апреля переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, пишет Укринформ.

Программа переговоров предусматривает совместный обед и встречу с прессой.

Среди тем, предполагаемых к обсуждению, - освобождение украинских моряков, которые находятся в роSSийском плену, выполнение минских соглашений и ход украинских реформ.

Зайберт отдельно подчеркнул, что встреча с Меркель не является формой поддержки его как кандидата на президентских выборах.

Напомним, что последний раз Порошенко общался с Меркель 1 апреля. Разговор прошел в телефонном режиме.


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