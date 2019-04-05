Порошенко проведет 12 апреля в Берлине переговоры с Меркель
В Германии призвали не расценивать визит как поддержку на выборах.
Президент Петр Порошенко проведет 12 апреля переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, пишет Укринформ.
Программа переговоров предусматривает совместный обед и встречу с прессой.
Среди тем, предполагаемых к обсуждению, - освобождение украинских моряков, которые находятся в роSSийском плену, выполнение минских соглашений и ход украинских реформ.
Зайберт отдельно подчеркнул, что встреча с Меркель не является формой поддержки его как кандидата на президентских выборах.
Напомним, что последний раз Порошенко общался с Меркель 1 апреля. Разговор прошел в телефонном режиме.
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05.04.2019 21:50