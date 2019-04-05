Константин Королевский, брать народного депутата Натальи Королевской, ведет устричный бизнес в Крыму с тещей советника президента РФ Сергея Глазьева.

Об этом говорится в расследовании русской службы Би-би-си.

Устричная ферма Константина Королевского и Лилии Гомзик расположена в селе Медведево на берегу Донузлава. Предприятие "Аква Крым" появилась на волне бума по открытию устрично-мидийных ферм в оккупированном Крыму, который наблюдается в последние годы. Причина этого бума - продуктовое эмбарго, введенное Россией в ответ на санкции Запада в августе 2014 года: в список запрещенных к ввозу продуктов тогда попали и морские деликатесы. Львиная доля этого роста пришлась на Крым, незаконно аннексированный Россией в 2014 году.

У устрично-мидийного комплекса "Аква Крым" два основных юрлица: ООО "Аква Крым" и ООО "Азбука моря".

Доли "Азбуки моря" распределены следующим образом: Константин Королевский - 27,5%, Геннадий Удовиченко (генерал-майор роSSийской полиции) - 27,5%, Лилия Гомзик - 22,5%, Эдуард Шматков (строительный предприниматель из Самары) - 22,5%. Структура владения "Аква Крымом" похожая, только там вместо Королевского - его родственница Светлана.

Королевский - уроженец Луганской области, в "нулевые" годы работал замруководителя департамента градостроительной политики мэрии Москвы, где курировал программу "Народный гараж". Впоследствии он стал обвиняемым по уголовному делу по статье "мошенничество", связанному с реализацией этой программы.

Его сестра Наталия Королевская в начале 2010-х была министром социального развития Украины, а сейчас работает депутатом Верховной Рады от "Оппозиционного блока".

Сергей Глазьев - подозреваемый по уголовному производству о посягательстве на территориальную целостность Украины.