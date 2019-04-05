Военные взяли в плен боевика "ДНР"

Вооруженные силы Украины взяли в плен боевика "ДНР".

Об этом говорится в сообщении Операции объединенных сил.

Пленный, которого военные называют как "Юрий С.", был задержан около часа ночи 5 апреля во время попытки разведгруппы "ДНР" выйти в тыл украинских позиций.

Произошел бой, после которого представители незаконных вооруженных формирований отступили. Один из них, рядовой 100-й отдельной мотострелковой бригады первого армейского корпуса РоSSийской Федерации (т.н. "Вооруженные силы ДНР").