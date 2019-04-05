Военные взяли в плен боевика "ДНР"

Разведгруппа роSSийских наемников пыталась выйти в тыл украинских позиций.

Военные взяли в плен боевика "ДНР"
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вооруженные силы Украины взяли в плен боевика "ДНР".

Об этом говорится в сообщении Операции объединенных сил.

Пленный, которого военные называют как "Юрий С.", был задержан около часа ночи 5 апреля во время попытки разведгруппы "ДНР" выйти в тыл украинских позиций.

Произошел бой, после которого представители незаконных вооруженных формирований отступили. Один из них, рядовой 100-й отдельной мотострелковой бригады первого армейского корпуса РоSSийской Федерации (т.н. "Вооруженные силы ДНР").

Напомним, 4 апреля в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ Европейский союз призвал РоSSию прекратить подпитывать конфликт на Донбассе, оказывая финансовую и военную поддержку незаконным вооруженным формированиям.


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