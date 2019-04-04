Грузия получила американские ПТРК "Джавелин"
Стоимость вооружения достигла около 18,6 млн долларов.
Грузия получила партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория, сообщает Грузия Online.
"Мы уже полностью закупили систему Javelin, и она доставлена в Грузию", - сказал Изория во время выступления в парламенте.
По его словам, государство выделило в этом году 23 млн лари, аналогичная сумма была выделена США для ремонта и модернизации вертолетов. "Это приблизительно 50 млн лари (около 18,6 млн долларов)", - уточнил Изория.
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Грузии переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на общую сумму 75 млн долларов в ноябре 2018 года.
Напомним, Госдеп США одобрил продажу Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin на 47 млн долларов.
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04.04.2019 16:03