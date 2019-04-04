Грузия получила американские ПТРК "Джавелин"

Грузия получила партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория, сообщает Грузия Online.

"Мы уже полностью закупили систему Javelin, и она доставлена в Грузию", - сказал Изория во время выступления в парламенте.

По его словам, государство выделило в этом году 23 млн лари, аналогичная сумма была выделена США для ремонта и модернизации вертолетов. "Это приблизительно 50 млн лари (около 18,6 млн долларов)", - уточнил Изория.

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Грузии переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на общую сумму 75 млн долларов в ноябре 2018 года.