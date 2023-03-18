Польща отримала партію ПТРК, які були розроблені спільно з КБ "Луч"

Озброєння пройде випробовування.

Польща отримала партію ПТРК, які були розроблені спільно з КБ
Фото: Mesko

Міністерство національної оборони Польщі підтвердило план закупівлі протитанкових керованих ракет Pirat. Про це повідомляє польське мілітарне видання Defence24.

Заступник міністра національної оборони Войцех Скуркевич заявив, що “у найближчі місяці в рамках програми Pustelnik планується законтрактувати першу дослідну партію ракет Pirat.” Укласти контракт планують після завершення заводських випробувань.

Також заступник міністра оборони додав, що Польща планує розпочати дослідно-конструкторські роботи для розробки протитанкової ракети нового покоління. А згодом взагалі планує створити повністю новий протитанковий комплекс.

Pirat — це польська легка протитанкова ракета. ПТРК став результатом співпраці між українським підприємством "Луч" та польською компанією Mesko.

Польська ракета, на відміну від серійних українських, наводиться на ціль за допомогою лазерного підсвічування цілі. Приціл може бути автономним.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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