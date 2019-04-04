На "Олимпийском" будут не теледебаты, а предвыборная агитация, – ЦИК

Официальные теледебаты должны проходить на UA:Перший.

На "Олимпийском" будут не теледебаты, а предвыборная агитация, – ЦИК

Предложенные кандидатами дебаты на НСК "Олимпийский" могут являться формой предвыборной агитации, а не определенными законом "О выборах Президента Украины" теледебатами.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко в комментарии «Укринформу».

"То, про какие дебаты говорится в постановлении ЦИК, - это статья 62 закона (О выборах Президента Украины - ред.). Дебаты, о которых говорят сейчас два кандидата, это немного не та статья закона, то есть речь идет сейчас о тех дебатах, которые регулируются как форма предвыборной агитации", - отметил он.

Радченко подчеркнул, что статья 62 закона о выборах Президента определяет процедуру и сроки проведения предвыборных теледебатов, которые проводятся на Общественном телеканале и оплачиваются из государственного бюджета, а не на стадионе.

Также он высказал мнение, что, скорее всего, кандидаты на пост главы государства, говоря о дебатах на стадионе "Олимпийский", подразумевают форму агитации, которая урегулирована статьей 58 закона о выборах Президента относительно "проведения публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций ". По его словам, такие дебаты должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.

"Я не знаю, о чем говорят кандидаты, спрашивайте у них, но, возможно, оба кандидата плохо читали закон. Есть предвыборные теледебаты, 62-я статья закона, и постановление ЦИК касается именно этого. Когда один кандидат второго вызывает на дебаты, то очевидно, что речь идет о части 1 п. 3 статьи 58 закона. Это разница", - добавил замглавы ЦИК.

Вместе с тем Радченко напомнил, что до момента принятия ЦИК итогового протокола о результатах голосования 31 марта и назначения второго тура агитация не допускается.

Статья 62 закона о выборах Президента предусматривает, что теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут.

Напомним, 3 апреля кандидат в презенты Украины Владимир Зеленский снял видео, где пригласил своего оппонента, действующего президента Петра Порошенко, на дебаты на НСК «Олимпийкий».

В ответ Петр Порошенко согласился на дебаты с Зеленским, но указал при этом, что дебаты - это серьезная дискуссия, а не шоу.


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