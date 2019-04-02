Судью из Киева уволили за попытку заблокировать forensic audit Приватбанка

Людмила Кизюн приняла неправосудное решение в декабре 2017 года.

Судью из Киева уволили за попытку заблокировать forensic audit Приватбанка
Фото: Сергей Нужненко

Высший совет правосудия 2 апреля уволил судью Соломенского районного суда Киева Людмилу Кизюн за грубый дисциплинарный проступок.

Об этом говорится на сайте ВСП.

Основанием для открытия дисциплинарного дела в отношении судьи Кизюн были жалобы Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального банка Украины и ООО "Астерс Консалт".

В частности, в жалобе шла речь, что судья Кизюн 15 декабря 2017 года удовлетворила ходатайство олигарха Игоря Коломойского о незаконности обработки его персональных данных и о признании недействительными договоров Приватбанк и Министерства финансов с компаниями, в частности, "Астерс Консалт".

Дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что Кизюн, решая спор по существу, вопреки законодательству, приняла меры обеспечения иска, которые по своему содержанию являются тождественными удовлетворению заявленных исковых требований Коломойского.

Напомним, 15 декабря судья в качестве обеспечительной мере по иску Коломойского запретила компаниям, нанятым для расследования выведения средств (forensic audit) из Приватбанка перед национализацией, осуществлять любые действия.

Нацбанк отреагировал на это решение суда, выпустив жесткое заявление. В нем регулятор пообещал в ближайшее время подать апелляционную жалобу и обратиться в Высший совет правосудия с дисциплинарной жалобой на судью Людмилу Кизюн, которая вынесла вердикт.


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