ЦИК начала обнародование результатов выборов

В лидерах - Порошенко и Зеленский.

Согласно данным обработки 0,17% протоколов в электронном виде, за Петра Порошенко проголосовали 24,76% избирателей, Владимира Зеленского – 23,60%.

Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК.

За Юлию Тимошенко отдали свои голоса 17,07% избирателей, Анатолия Гриценко – 8,63%, Олега Ляшко – 8,19%.

"Выборы состоялись, и я думаю, что это наша общая победа, поскольку это важный этап избирательного процесса. Он прошел без системных нарушений. То есть у нас состоялось волеизъявления украинского народа", - сказала на брифинге в ЦИК глава комиссии Татьяна Слипачук.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"
Диверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дорогеДиверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дороге
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру ДобронравовуСуд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру Добронравову
Дания отказалась согласовать маршрут "Северного потока-2", - КоболевДания отказалась согласовать маршрут "Северного потока-2", - Коболев
Блок рекламы


Похожие новости
В день выборов над Украиной будут дежурить 10 воздушных судов ГосЧСВ день выборов над Украиной будут дежурить 10 воздушных судов ГосЧС
Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборовАлександр Мороз снял свою кандидатуру с выборов
Миграционная служба будет выдавать украинцам паспорта в канун и день выборов президентаМиграционная служба будет выдавать украинцам паспорта в канун и день выборов президента
Луценко: ГПУ расследует возможное сотрудничество НАБУ со штабом Клинтон во время выборов в СШАЛуценко: ГПУ расследует возможное сотрудничество НАБУ со штабом Клинтон во время выборов в США
Волкер надеется, что после выборов в Украине РоSSия начнет освобождать пленныхВолкер надеется, что после выборов в Украине РоSSия начнет освобождать пленных
В Раде зарегистрирован законопроект об обязательных теледебатах во втором туре выборовВ Раде зарегистрирован законопроект об обязательных теледебатах во втором туре выборов
Тимошенко пожаловалась послу ЕС на фальсификацию выборовТимошенко пожаловалась послу ЕС на фальсификацию выборов
Комиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборовКомиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборов
ПАСЕ признало обстановку в Украине приемлемой для демократических выборовПАСЕ признало обстановку в Украине приемлемой для демократических выборов
Добродомов снялся с выборов в пользу ГриценкоДобродомов снялся с выборов в пользу Гриценко
Последние новости
Подгружаем последние новости