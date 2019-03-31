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ЦИК начала обнародование результатов выборов В лидерах - Порошенко и Зеленский. Согласно данным обработки 0,17% протоколов в электронном виде, за Петра Порошенко проголосовали 24,76% избирателей, Владимира Зеленского – 23,60%. Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК. За Юлию Тимошенко отдали свои голоса 17,07% избирателей, Анатолия Гриценко – 8,63%, Олега Ляшко – 8,19%. "Выборы состоялись, и я думаю, что это наша общая победа, поскольку это важный этап избирательного процесса. Он прошел без системных нарушений. То есть у нас состоялось волеизъявления украинского народа", - сказала на брифинге в ЦИК глава комиссии Татьяна Слипачук.

LB.ua

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