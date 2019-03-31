Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко уверена, что результаты первого тура президентских выборов будут сильно отличаться от экзит-поллов, и это станет очевидным уже 1 апреля.

"До 12 часов у нас будет значительная часть протоколов в электронной форме с участков, у нас будет больше 50% протоколов. До утра у нас будут процентов 70-90, и до конца завтрашнего дня мы точно будем иметь все оригиналы протоколов. И вся страна увидит реальный результат голосования в первом туре", - сказала она в комментарии LB.ua.

В качестве примера Тимошенко привела результаты по Черниговской области, где обработаны 38% протоколов. "У нас 24, у Зеленского 19, у Пети 12... У Петра Алексеевича", - утверждает лидер "Батькивщины".

Она настаивает, что экзит-поллы были "грубой подделкой" и "манипуляцией".

"Во втором туре, думаю, мы с Володей Зеленским будем конкурентами, и я думаю, что жизнь покажет, чем закончатся эти выборы", - подытожила Тимошенко.