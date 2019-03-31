Князев пообещал не допустить правонарушений возле здания ЦИК

Сил полиции и Национальной гвардии в несколько раз больше, чем "титушек".

Фото: mvs.gov.ua

Глава Национальной полиции Сергей Князев пообещал не допустить правонарушений возле здания Центризбиркома.

"По состоянию на 20.30 возле ЦИК находилось полторы сотни граждан. Они себя ведут, не нарушая общественный и публичный порядок. Полицейских сил и сил Национальной гвардии достаточно, будем говорить, в несколько раз больше, и поэтому эти люди не представляют угрозу", - сказал он на брифинге в воскресенье.

По данным корреспондента LB.ua, уже после заявления Князева во двор Центризбиркома заехали по меньшей мере восемь грузовиков Национальной гвардии.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, что возле Верховной Рады депутаты из фракции Юлии Тимошенко собрали митинг из десятков молодых людей, которые заявили, что собираются защищать результаты выборов.

Данные экзит-поллов свидетельствуют, что Тимошенко проиграла, заняв третье место, но она отказывается признавать поражение и настаивает, что стала второй.