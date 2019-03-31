Князев пообещал не допустить правонарушений возле здания ЦИК
Сил полиции и Национальной гвардии в несколько раз больше, чем "титушек".
Глава Национальной полиции Сергей Князев пообещал не допустить правонарушений возле здания Центризбиркома.
"По состоянию на 20.30 возле ЦИК находилось полторы сотни граждан. Они себя ведут, не нарушая общественный и публичный порядок. Полицейских сил и сил Национальной гвардии достаточно, будем говорить, в несколько раз больше, и поэтому эти люди не представляют угрозу", - сказал он на брифинге в воскресенье.
По данным корреспондента LB.ua, уже после заявления Князева во двор Центризбиркома заехали по меньшей мере восемь грузовиков Национальной гвардии.
Напомним, что возле Верховной Рады депутаты из фракции Юлии Тимошенко собрали митинг из десятков молодых людей, которые заявили, что собираются защищать результаты выборов.
Данные экзит-поллов свидетельствуют, что Тимошенко проиграла, заняв третье место, но она отказывается признавать поражение и настаивает, что стала второй.
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31.03.2019 18:54