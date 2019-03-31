Украинские полярники проголосовали на выборах президента

В 15:40 по Киеву скан-копия протокола отправлена в ЦИК.

Украинские полярники проголосовали на выборах президента
Архивное фото
Фото: РБК

Завершилось голосование на выборах президента Украины на избирательном участке на украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

"Голосование на украинской антарктической станции «Академик Вернадский» началось 31 марта в 8:00 по местному, аргентинскому, времени и закончилось через час.

В голосовании приняли участие 34 гражданина - 11 участников 23-й Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых, которые сейчас находятся на станции.

"В 15:40 по Киеву скан-копия протокола по результатам голосования была отправлена через интернет в Центральную избирательную комиссию. Оригиналы бюллетеней и протокола опечатаны и будут переданы в ЦИК после ротации постоянной антарктической экспедиции, примерно во второй половине апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, антарктическая станция "Академик Вернадский", расположенная в 15 тыс. км от Киева, является отдаленным избирательным участком. 18 марта ЦИК утвердил состав избирательной комиссии на станции.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"
Диверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дорогеДиверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дороге
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру ДобронравовуСуд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру Добронравову
Дания отказалась согласовать маршрут "Северного потока-2", - КоболевДания отказалась согласовать маршрут "Северного потока-2", - Коболев
Блок рекламы


Похожие новости
Результаты экзит-поллов на выборах президента УкраиныРезультаты экзит-поллов на выборах президента Украины
Министр юстиции заявил об отсутствии системных нарушений на выборахМинистр юстиции заявил об отсутствии системных нарушений на выборах
На муниципальных выборах в Турции на участке застрелили двух человекНа муниципальных выборах в Турции на участке застрелили двух человек
"Батькивщина": второе место на выборах не у Порошенко, а у Тимошенко"Батькивщина": второе место на выборах не у Порошенко, а у Тимошенко
В Австралии на выборах президента Украины проголосовали 125 человекВ Австралии на выборах президента Украины проголосовали 125 человек
Супруга Гриценко - Юлия Мостовая - не смогла проголосовать на выборахСупруга Гриценко - Юлия Мостовая - не смогла проголосовать на выборах
На выборах в Словакии победила адвокат и общественный деятель Зузана ЧапутоваНа выборах в Словакии победила адвокат и общественный деятель Зузана Чапутова
Вдова сенатора США Маккейна прибыла в Украину в качестве наблюдателя на выборахВдова сенатора США Маккейна прибыла в Украину в качестве наблюдателя на выборах
В ОРДЛО объявили "мобилизацию", чтобы не пустить жителей на выборы президента УкраиныВ ОРДЛО объявили "мобилизацию", чтобы не пустить жителей на выборы президента Украины
"У меня есть план "П": Порошенко о действиях в случае поражения на выборах"У меня есть план "П": Порошенко о действиях в случае поражения на выборах
Последние новости
Подгружаем последние новости