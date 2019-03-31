Несколько тысяч львовян провели Крестный ход в центре города

Шествие посвящено чествованию семьи и личности блаженного Климентия Шептицкого.

Несколько тысяч львовян провели Крестный ход в центре города
Несколько тысяч львовян провели Крестный ход
Фото: http://tvoemisto.tv

Во Львове тысячи людей вышлли на молитвенный Крестный ход, посвященный чествованию семьи и личности блаженного Климентия Шептицкого.

По данным полиции, участниками Крестного хода стали около 20 тыс. человек, передает Tvoemisto.tv

По словам правоохранителей, 20 тыс. - это наименьшее подтвержденное количество участников. Патрульные говорят, что есть информация и о 30 тыс. участников, но она пока не подтверждена.

Шествие началось в 15:00 возле храма Святого Архистратига Михаила (ул. Винниченко, 22). Программу мероприятия подготовили студенты Львовской духовной семинарии Святого Духа УГКЦ.

Фото: tvoemisto.tv

Напомним, в этом году исполняется 150 лет со дня рождения блаженного Климентия Шептицкого.


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