Министр юстиции заявил об отсутствии системных нарушений на выборах
"Но остается вопрос - что будет происходить ночью".
Министр юстиции Павел Петренко заявил об отсутствии системных нарушений в ходе первого тура выборов президента Украины.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина".
"Системных нарушений, которых побаивались и украинские граждане, и наши международные партнеры, не было зафиксировано в ходе голосования", - цитирует министра Интерфакс-Украина.
Отсутствие системных нарушений также подтвердила координатор ОО "Гражданская сеть "ОПОРА" Ольга Айвазовская.
"Это правда, системных нарушений не было зафиксировано независимыми наблюдателями. Но остается вопрос - что будет происходить ночью, не сыграют ли технические кандидаты злую шутку с социологией, с эксит-поллами и с процедурой", - сказала она.
Напомним, по данным эксит-поллов, победу в первом туре президентских выборов одержал Владимир Зеленский.
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