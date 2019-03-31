Министр юстиции заявил об отсутствии системных нарушений на выборах

"Но остается вопрос - что будет происходить ночью".

Министр юстиции заявил об отсутствии системных нарушений на выборах
Павло Петренко
Фото: Facebook/Павло Петренко

Министр юстиции Павел Петренко заявил об отсутствии системных нарушений в ходе первого тура выборов президента Украины.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина".

"Системных нарушений, которых побаивались и украинские граждане, и наши международные партнеры, не было зафиксировано в ходе голосования", - цитирует министра Интерфакс-Украина.

Отсутствие системных нарушений также подтвердила координатор ОО "Гражданская сеть "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Это правда, системных нарушений не было зафиксировано независимыми наблюдателями. Но остается вопрос - что будет происходить ночью, не сыграют ли технические кандидаты злую шутку с социологией, с эксит-поллами и с процедурой", - сказала она.

Напомним, по данным эксит-поллов, победу в первом туре президентских выборов одержал Владимир Зеленский.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"
Диверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дорогеДиверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дороге
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру ДобронравовуСуд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру Добронравову
Дания отказалась согласовать маршрут "Северного потока-2", - КоболевДания отказалась согласовать маршрут "Северного потока-2", - Коболев
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский заявил, что встретится с фюрером РФ после возвращения оккупированных территорийЗеленский заявил, что встретится с фюрером РФ после возвращения оккупированных территорий
Результаты экзит-поллов на выборах президента УкраиныРезультаты экзит-поллов на выборах президента Украины
ГБР не увидело нарушений в демонстрации Ляшко заполненного бюллетеня после голосованияГБР не увидело нарушений в демонстрации Ляшко заполненного бюллетеня после голосования
Князев пообещал не допустить правонарушений возле здания ЦИККнязев пообещал не допустить правонарушений возле здания ЦИК
Украинские полярники проголосовали на выборах президентаУкраинские полярники проголосовали на выборах президента
На муниципальных выборах в Турции на участке застрелили двух человекНа муниципальных выборах в Турции на участке застрелили двух человек
"Батькивщина": второе место на выборах не у Порошенко, а у Тимошенко"Батькивщина": второе место на выборах не у Порошенко, а у Тимошенко
Зеленский заявил, что не будет объединяться с ТимошенкоЗеленский заявил, что не будет объединяться с Тимошенко
В Австралии на выборах президента Украины проголосовали 125 человекВ Австралии на выборах президента Украины проголосовали 125 человек
Супруга Гриценко - Юлия Мостовая - не смогла проголосовать на выборахСупруга Гриценко - Юлия Мостовая - не смогла проголосовать на выборах
Последние новости
Подгружаем последние новости