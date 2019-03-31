В Ровенской области избиратели порвали бюллетени и бросили их в лицо членам избиркома
Полиция проводит расследование.
Два избирателя публично порвали бюллетени на выборах Президента 31 марта в Ровенской области.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.
Первый случай был зафиксирован в 12:35 на участке N 560918. Избиратель на глазах у всех разорвал бюллетень и бросил его в лицо членам избиркома, после чего скрылся.
Аналогичный случай в 15:02 произошел на одном из избирательных участков в Ровно.
Полиция проводит расследование.
Всего с начала голосования по состоянию на 17.00 в области зарегистрировано 26 события, касающиеся выборов Президента Украины.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.