Ляшко после голосования показал на камеры свой бюллетень

Его действия оценят правоохранители.

Правоохранители дадут оценку действиям кандидата в президенты Олега Ляшко, который сегодня во время голосования продемонстрировал журналистам свой заполненный бюллетень.

Об этом сообщил на брифинге советник главы МВД Иван Варченко, передает "112 Украина".

Фото: скриншот видео

"Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал то, что также может квалифицироваться как действие, имеющее признаки уголовного преступления, а именно - тоже раскрыл тайну голосования. Закон прямо запрещает демонстрацию избирательного бюллетеня в помещении для голосования, не в кабинке, где вы осуществляете, а уже в помещении. То есть разворачивать бюллетень, показывать людям и рассказывать: "Вот, как я проголосовал" - этого делать нельзя", - сказал он.

"Уважаемые избиратели, еще раз напоминаю - вы никому не должны отчитываться о результате своего волеизъявления, более того, не только не должны, а запрещается отчитываться и показывать, демонстрировать публично то ли птичку, то ли крестик или другие, может, хорошие или плохие слова, которые вы написали в избирательном бюллетене. Сверните его либо не сверните, а к себе разверните содержательной частью, бросьте в урну для голосования и не нарушайте таким образом закон. Нарушение этой нормы закона так же может повлечь за собой ответственность до трех лет лишения свободы", - добавил он.

В Комитете избирателей Украины заявили, что за такие действия Ляшко может грозить штраф. Об этм сообщила пресс-служба КИУ в Фейсбуке.

"Согласно ст.159 Уголовного Кодекса (нарушение тайны голосования), умышленное нарушение тайны голосования при проведении выборов или референдума... наказывается штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, или ограничением свободы сроком до трех лет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее МВД предупредило избирателей об уголовной ответственности за фотографирование в избирательной кабинке.


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