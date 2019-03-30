Балуха этапировали в колонию Тверской области РФ

Там украинец будет отбывать дальнейший срок "наказания".

Балуха этапировали в колонию Тверской области РФ
Владимир Балух
Фото: Антон Наумлюк

Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта находится в исправительной колонии №4 роSSийского города Торжок в Тверской области. Об этом заявил адвокат Балуха Тарас Омельченко, сообщает "Крымская правозащитная группа".

"Колония №4 находится на расстоянии более полутора тысяч километров от дома Владимира Балуха в пос. Раздольное. Крымчанин там будет отбывать дальнейший срок "наказания" по незаконному приговору крымского "суда", - говорится в сообщении правозащитников.

Причины перевода Балуха из керченской колонии ранее не сообщались. Публичных комментариев ФСИН РоSSии по поводу условий будущего содержания Балуха нет.

По информации адвоката Ольги Динзе, в колониях Твери частые случаи применения насилия к заключенным.

Напомним, 25 января подконтрольный РоSSии суд в Керчи отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.

В октябре 2018 подконтрольный оккупантам Верховный суд Крыма по совокупности двух дел приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии.


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