СБУ задержала Вано Надирадзе

В его телефоне обнаружили переписку с агентом роSSийских спецслужб Дульским.

СБУ задержала Вано Надирадзе
Фото: All News

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина Грузии Вано Надирадзе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Ранее он незаконно проник в Украину с территории Молдовы и был объявлен в розыск Нацполицией Украины.

"Каково же было удивление стражей порядка, когда сегодня утром во время совместной со спецподразделением НПУ "Корд" операции у задержанного "патриота Украины" Надирадзе на телефоне оказалась переписка с агентом роSSийских спецслужб Дульским", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

В переписке Дульский, согласно сообщению СБУ, координировал с Надирадзе некие "действия" и обсуждал возможное развитие политической ситуации в Украине.

Напомним, Вано Надирадзе в числе еще семерых граждан Грузии выдворили из Украины самолетом "Нацгвардии" в Тбилиси 17 ноября.

В СБУ этих лиц назвали причастными к совершению правонарушений, в частности - вымогательств, угонов транспорта, квартирных краж. Также - приближенными к лидерам криминального мира со статусом "вора в законе". Кроме того, указанные лица длительное время незаконно находились на территории Украины.

Надирадзе называли грузинским добровольцем АТО,однако в Минобороны опровергли эту информацию.

Николай Дульский является лидером радикальной общественной организации "Наждак". Украинские правоохранители разыскивают его за угрозу убийства, он скрывается на территории РФ.

Дульский, согласно информации СБУ, - известный агент влияния роSSийских спецслужб, который за деньги ведет активную антиукраинскую деятельность с 2015 года. В частности, он причастен к подготовке столкновений на мероприятиях к годовщине Майдана в феврале 2017, а также обстрелу генерального консульства Польши в Луцке и "акций недовольных поляков” в марте 2017.


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