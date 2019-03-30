Митрополит Епифаний встретился с послом США Йованович

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 29 марта встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом США в Украине Мари Йованович. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Стороны затронули религиозную и социально-политическую ситуацию в Украине, значение независимой Церкви в жизни общества", - говорится в сообщении.

Встреча состоялась в помещении посольства США .

Во время встречи также была отмечена важность для будущего Украины проведения демократических и честных президентских выборов.

Предстоятель ПЦУ выразил благодарность послу США за последовательную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов Америки.

"Мы благодарим вас за те усилия, которые направлены на защиту свободы вероисповедания во всем мире и в Украине в частности. Также по-особому благодарны за ту поддержку, которую Соединенные Штаты как союзник и друг продолжают оказывать Украине в это важное для нас и всего мира время", - цитирует пресс-служба ПЦУ митрополита Епифания.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать". В Госдепартаменте назвали утверждение генпрокурора "откровенной выдумкой" и имеет целью ослабить репутацию посла Йованович. Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке Йованович.