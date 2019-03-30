Пожар на складах военной экипировки в Ворзеле гасили всю ночь, один пострадавший
С огнем боролись 11 часов.
Пожар на складах военной экипировки в пгт Ворзель Киевской области тушили 11 часов. Об этом утром 30 марта сообщили в ГосЧС.
"29 марта в 20:05 в пгт Ворзель на ул. Курортная, 15а, на территории ООО "Темп-2000" в производственно-складском помещении по изготовлению армейского обмундирования возник пожар. В 23:20 пожар локализован. 30 марта в 6:45 пожар ликвидирован на площади 1 тыс. 500 м кв ", - говорится в сообщении.
В результате пожара травмирован один человек, которого доставили в больницу.
К тушению привлекли 58 спасателей и 13 единиц техники ГосЧС.
О причинах возгорания не сообщается.
Напомним, вечером 27 марта в Кропивницком на открытой автостоянке ООО "Татиус" в автоцистернах для сжиженного газа произошел пожар с последующими взрывами. В результате получили травмы четыре человека, в том числе двое сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситцациям и водитель автоцистерны.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
29.03.2019 21:39
30.03.2019 12:20