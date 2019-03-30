Пожар на складах военной экипировки в Ворзеле гасили всю ночь, один пострадавший

С огнем боролись 11 часов.

Пожар на складах военной экипировки в Ворзеле гасили всю ночь, один пострадавший
Пожар на складах военной экипировки в Ворзеле
Фото: kiev.informator.ua

Пожар на складах военной экипировки в пгт Ворзель Киевской области тушили 11 часов. Об этом утром 30 марта сообщили в ГосЧС.

"29 марта в 20:05 в пгт Ворзель на ул. Курортная, 15а, на территории ООО "Темп-2000" в производственно-складском помещении по изготовлению армейского обмундирования возник пожар. В 23:20 пожар локализован. 30 марта в 6:45 пожар ликвидирован на площади 1 тыс. 500 м кв ", - говорится в сообщении.

В результате пожара травмирован один человек, которого доставили в больницу.

К тушению привлекли 58 спасателей и 13 единиц техники ГосЧС.

О причинах возгорания не сообщается.

Напомним, вечером 27 марта в Кропивницком на открытой автостоянке ООО "Татиус" в автоцистернах для сжиженного газа произошел пожар с последующими взрывами. В результате получили травмы четыре человека, в том числе двое сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситцациям и водитель автоцистерны.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Диверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дорогеДиверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дороге
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру ДобронравовуСуд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру Добронравову
"У меня есть план "П": Порошенко о действиях в случае поражения на выборах"У меня есть план "П": Порошенко о действиях в случае поражения на выборах
Супрун посоветовала, как пережить выборыСупрун посоветовала, как пережить выборы
Блок рекламы


Похожие новости
Замглавы военкомата в Хмельницкой области задержали на взятке за отсрочку от военной службыЗамглавы военкомата в Хмельницкой области задержали на взятке за отсрочку от военной службы
В Ворзеле загорелись склады с военной экипировкой
ГПУ нашла ответственных за взрывы в Кропивницком, один из подозреваемых пытался уехать из страныГПУ нашла ответственных за взрывы в Кропивницком, один из подозреваемых пытался уехать из страны
Оказавшиеся в Сирии украинки просят помочь им вернуться на родину, - ЧубаровОказавшиеся в Сирии украинки просят помочь им вернуться на родину, - Чубаров
Один военный погиб, один получил ранения на Донбассе в пятницуОдин военный погиб, один получил ранения на Донбассе в пятницу
Порошенко: СБУ должна стать "не военной, а гражданской структурой"Порошенко: СБУ должна стать "не военной, а гражданской структурой"
На Донбассе погиб украинский военный, еще один раненНа Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
Порошенко поблагодарил Канаду за продление военной миссии в Украине
В деле о пожаре на арсенале в Ичне еще нет подозреваемыхВ деле о пожаре на арсенале в Ичне еще нет подозреваемых
Порошенко поставил Мазепу в один ряд с Вашингтоном, Боливаром и ГандиПорошенко поставил Мазепу в один ряд с Вашингтоном, Боливаром и Ганди
Последние новости
Подгружаем последние новости