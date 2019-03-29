РоSSия пригласила Климкина в Москву на заседание глав МИД стран СНГ, - СМИ

"Реакции на это приглашение нет".

РоSSийская Федерация направила официальное приглашение Украине для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ , которое пройдет 5 апреля в Москве.

Об этом сообщил постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов, передает ТАСС.

" РФ официально направила в МИД Украины приглашение Сергея Лаврова министру иностранных дел Павлу Климкину принять участие в заседании Совета министров иностранных дел. Реакции на это приглашение нет", - отметил роSSийский постпред.

Грозов рассказал, что приглашение украинской стороне было направлено "заблаговременно - в начале марта". "Мы направили приглашение всем министрам иностранных дел СНГ ", - уточнил он.

Напомним, Украина, которая так и не ратифицировала устав СНГ от 1993 года, числится в содружестве, но не платит членские взносы и сотрудничество в рамках СНГ свела к минимуму.

В мае 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ . Он в том числе предусматривает закрытие постоянного представительства Украины в этой организации.

По словам Порошенко, Киев проведет ревизию всех международных договоров, заключенных в рамках СНГ , и выйдет из не соответствующих национальным интересам Украины.