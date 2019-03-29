РоSSия пригласила Климкина в Москву на заседание глав МИД стран СНГ, - СМИ

"Реакции на это приглашение нет".

РоSSия пригласила Климкина в Москву на заседание глав МИД стран СНГ, - СМИ
Павел Климкин
Фото: facebook/MFA of Ukraine

РоSSийская Федерация направила официальное приглашение Украине для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ, которое пройдет 5 апреля в Москве.

Об этом сообщил постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов, передает ТАСС.

"РФ официально направила в МИД Украины приглашение Сергея Лаврова министру иностранных дел Павлу Климкину принять участие в заседании Совета министров иностранных дел. Реакции на это приглашение нет", - отметил роSSийский постпред.

Грозов рассказал, что приглашение украинской стороне было направлено "заблаговременно - в начале марта". "Мы направили приглашение всем министрам иностранных дел СНГ", - уточнил он.

Напомним, Украина, которая так и не ратифицировала устав СНГ от 1993 года, числится в содружестве, но не платит членские взносы и сотрудничество в рамках СНГ свела к минимуму.

В мае 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ. Он в том числе предусматривает закрытие постоянного представительства Украины в этой организации.

По словам Порошенко, Киев проведет ревизию всех международных договоров, заключенных в рамках СНГ, и выйдет из не соответствующих национальным интересам Украины.

В начале 2019 года Украина вышла из устаревшего договора СНГ времен плановой экономики, а также прекратила действие еще трех договоров - Соглашения о межгосударственном обмене экономической информацией от 26 июня 1992 года, Соглашения об обмене информацией в отрасли внешнеэкономической деятельности от 24 сентября 1993 года и Соглашения о сотрудничестве в отрасли внешнеэкономической деятельности от 15 мая 1992 года.


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