В Херсоне активисты движения "Кто убил Катерину Гандзюк?" провели акцию протеста под домом Рыщука

Активисты забросали дом петардами.

Фото: Макс Требухов

Сегодня в Херсоне активисты и друзья Катерины Гандзюк провели несколько акций, чтобы напомнить - заказчики убийства Гандзюк до сих пор на свободе.

Как сообщает корреспондент LB.ua с места событий, сначала активисты поехали под Управление полиции Херсонской области.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Потом отправились в дому заместителя главы Херсонской ОГА Евгения Рыщука, на его заборе они написали “Тут живёт убийца”. Отец Екатерины - Виктор Гандзюк неоднократно заявлял, что считает Рыщука и его начальника - главу Херсонского ОГА Андрея Гордеева, а также главу Херсонского облсовета Владислава Мангера виновными в смерти дочери, и что такого же мнения придерживалась сама Катерина.

Рыщук, который отстранен от должности в связи с расследованием, заявил журналистам, что он ни в чём не виноват. "Я не виноват ни в чём и надо искать того, кто стоит за всем этим, кому выгодна эта ахинея", - цитирует его Громадське.

После активисты отправились на кладбище, где похоронена Катерина. Там же к ним присоединился Виктор Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

По состоянию на февраль 2019 года следствие установило восьмерых фигурантов преступления. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор), Владислав Мангер (заказчик).

Левин находится за границей. Адвокаты отрицают причастность Левина к убийству Гандзюк. Мангер не задержан и находится на свободе, он также отрицает свою причастность.


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