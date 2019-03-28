Путин создал автократическое государство и с каждым годом становится все хуже, - экс-посол США в РФ

ФСБ, которая унаследовала роль КГБ, играет все большую роль в управлении государства и экономикой.

?Путин создал автократическое государство и с каждым годом становится все хуже, - экс-посол США в РФ
Экс-посол США в РоSSии Майкл Макфол
Фото: telekritika.ua

Президент РоSSии Владимир Путин создал автократическое государство и с каждым годом становится все хуже.

Об этом заявил бывший посол США в РоSSии Майкл Макфол в ходе выступления на слушаниях в Конгрессе о возможном вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

"После 20 лет нахождения у власти Путина РоSSия все больше становится автократическим государством и с каждым его сроком «гайки закручивают» все сильнее. И третье - в течении этого периода ФСБ, которая унаследовала роль КГБ, играет все большую роль в управлении государства и экономики. Сейчас в РоSSии разведка играет роль большую, чем даже КГБ во времена СССР", - сказал посол.

По его словам, Путин использует систему распределение благ среди олигархов в управлении государством, помогая обогатится своим друзьям и захватывая активы несогласных.

"Только он решает кто станет богатым, это зависит от Путина", - считает Макфол.

Он также отметил, что государство в РФ продолжает играть все большую роль в экономике, чем задерживает ее экономический рост, и Путину, чтобы отвлечь от этого, нужен враг - то есть Запад.

"Власть в Росси занимается «экспортом путинизма» – хочет, чтобы их идеологические союзники за рубежом выигрывали, а также ослабляет своих соперников. Для этого разработаны несколько механизмов: прежде всего через СМИ - «Раша Тудей» получает $1,5 млрд в год, а также создает фейковые организации, в том числе в США", - добавил Макфол.

Кроме того, по его словам, Путин использует разведслужбы, чтобы воровать информацию и использовать ее для ослабления своих оппонентов на Западе. Также президент РФ использует деньги и коррупцию за рубежом, чтобы влиять на внешнюю политики этих стран.

"Редко, но Путин использует скрытые механизмы - своих солдат и свои войска - как было в Украине, чтобы достигать своих целей", - добавил Макфол.

Напомним, Майкл Макфол был послом США в РоSSии с 2012 по 2014 год. До этого он занимал должность специального помощника президента США по вопросам национальной безопасности и директора отдела РоSSии и Евразии при Совете национальной безопасности США.

В 2016 году РоSSия обвинила Макфола в том, что он "целенаправленно портил двусторонние отношения" и объявила его персоной "нон-грата".


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