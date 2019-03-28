Социологи опубликовали последние опросы перед выборами

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Социологи опубликовали последние опросы электоральных предпочтений украинцев перед выборами президента, которые пройдут 31 марта.

За последнюю неделю были опубликован целый ряд исследований, все они свидетельствуют о том, что за прохождение во второй тур, скорей всего, будут бороться три кандидата: Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

КМИС, ЦР, Рейтинг (5-14 марта) КМИС (14-22 марта) Институт Яременко, Соцмониторинг (18-26 марта) Социс (20-25 марта) Рейтинг (22-27 марта) Дем. инициативы, КМИС (20-26 марта) Зеленский 27,7 32,1 29,1 24,6 26,6 28,5 Тимошенко 16,6 12,5 16,0 8,7 17,2 13,3 Порошенко 16,4 17,1 15,3 14,8 17,2 18,8 Гриценко 9,7 6,9 9,1 6,4 9,8 8,6 Бойко 8,4 10,4 8,4 7,9 9,5 11,5 Ляшко 5,4 5,2 5,7 5,3 5,4 5,4 Вилкул 4,0 5,7 6,1 3,7 4,0 4,1 Смешко 3,7 4,4 2,9 3,3 3,5 4,5 Кошулинский 1,8 1,2 1,9 1,5 1,9 1,8 Шевченко А. 1,3 0,7 1,6 0,8 0,9 <1

Напомним, что публикация социологических опросов прекращается за два дня до дня выборов.