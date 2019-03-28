Постпред Украины при ООН сообщил генсеку организации о преследовании крымских татар

Владимир Ельченко просит усилить международное давление на РоSSию и прекратить притеснения.

Постпред Украины при ООН сообщил генсеку организации о преследовании крымских татар
Володимир Ельченко
Фото: un.org

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в среду проинформировал Генсека Организации Антониу Гутерреша о новой волне преследований крымских татар в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на официальное письмо постпреда.

"27 марта 2019 года представители крымскотатарской общины в Симферополе и Белогорском районе временно оккупированной территории АР Крым подверглись незаконным обыскам со стороны роSSийской оккупационной власти. В результате, по меньшей мере, 20 человек были незаконно задержаны, что превратило этот демарш 27 марта на одну из самых масштабных репрессивных акций против крымских татар на оккупированном полуострове", - отмечается в документе.

Этот случай является причиной для особого беспокойства.

"Грубые нарушения прав человека РоSSийской Федерацией во временно оккупированном Крыму должны побудить мощный и консолидированный ответ со стороны международного сообщества, чтобы незаконно задержанные люди были освобождены, а также чтобы избежать дальнейших человеческих страданий", - написал Ельченко.

Ключевым элементом реагирования должно стать "усиленное политическое, экономическое и санкционное давление на агрессора".

Напомним, 27 марта сотрудники ФСБ, МВД РоSSии и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". По информации активистов, задержаны 20 человек. Еще четверых разыскивают роSSийские силовики. Также в ходе обыска в микрорайоне Каменка Симферополя были задержаны двое из тех, кто пришел поддержать своих соотечественников.

Оккупационный суд Симферополя вчера арестовал 9 задержанных до 19 мая.


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