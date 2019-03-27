РоSSийские власти расторгли договор аренды с храмом ПЦУ в Крыму

Оккупационное министерство сообщило, что единственный храм поместной церкви не уплатил 2 рубля аренды.

РоSSийские власти расторгли договор аренды с храмом ПЦУ в Крыму
Архиепископ Евстратий (Зоря)
Фото: pomisna.info

РоSSийские власти досрочно расторгли договор аренды единственного в аннексированном Россией Крыму храма Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом написал архиепископ Черниговский и Нежинсий Евстратий (Зоря) на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня управление Крымской епархии Поместной УПЦ получило письмо от оккупационного "Министерства земельных и имущественных отношений" о досрочном расторжении договора аренды на здание, где находится единственный в Симферополе храм Православной Церкви Украины. Причина - "отсутствие оплаты аренды" в размере 2 (два) рубля. Требуют компенсировать убытки и уплатить штраф "в бюджет республики" в 2 тыс. рублей, а также обращаются в суд с иском о прекращении аренды", - сообщил он.

Архиепископ отметил, что указанная в документах арендная плата давно была внесена.

Зоря считает, что одновременность атаки роSSийских силовиков на крымских татар и очередной шаг оккупантов в направлении уничтожения присутствии ПЦУ являются событиями одного ряда.

Напомним, сегодня утром роSSийские силовики провели ряд обысков в домах крымских татар на оккупированном полуострове, в ходе обысков были задержаны 23 человека.


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