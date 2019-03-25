Нардеп Березенко подал иск к Гриценко на одну гривну
"Требую от "честного кандидата" извинений за откровенную клевету и голословные заявления".
Народный депутат, заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко заявил, что подал в суд на кандидата в президенты Анатолия Гриценко о защите чести и достоинства.
Об этом сообщил Березенко в Facebook.
"Подал иск в суд на Анатолия Гриценко о защите чести и достоинства. Требую от "честного кандидата" извинений за откровенную клевету и голословные заявления, которые, как и ожидалось, не имеют никаких оснований", - написал он.
По словам Сергея Березенко, в иске он указал символическую сумму компенсации - одну гривну.
"Потому что считаю, что именно столько сегодня и стоит слово "самого честного" кандидата. Однако даже сейчас Гриценко еще имеет шанс извинится за свои слова и доказать, что "честных больше" не только на билбордах, но и в реальной жизни", - отметил Березненко.
Ранее Сергей Березенко официально заявлял, что подаст иск на Анатолия Гриценко в защиту своей чести, достоинства и деловой репутации. По словам нардепа, сумма этого иска должна была составить, как и залог кандидата в президенты - 2,5 млн гривен. Все выигранные в суде деньги Березенко пообещал отдать на нужды армии.
Напомним, 7 февраля Гриценко в эфире одного из телеканалов заявил, что его соперник Петр Порошенко якобы дал указание выделить 2 млрд гривен на подкуп избирателей. Одним из организаторов такого "подкупа" Гриценко назвал Березенко.
Ранее депутат Рады, жена генеральногопрокурора Украины Ирина Луценко подала в суд на Гриценко, который заявил о мнимой службе ее сына в АТО. Иску на 2,5 млн гривен предшествовала заочная фейсбучная ссора Гриценко и генпрокурора.
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Политика
25.03.2019 17:13