Боевики на Донбассе обстреляли две школы 20 и 21 марта

В одном случае в здании находились дети.

Боевики на Донбассе обстреляли две школы 20 и 21 марта
Фото: СЦКК

РоSSийские боевики обстреляли две школы на Донбассе. Об этом сообщила украинская сторона совместного центра контроля и координации.

По данным отчета СММ ОБСЕ от 23 марта, в Петровском района Донецка на ул. Самарской, 1 представители миссии зафиксировали повреждения здания школы - 15-сантиметровую пробоину на высоте 30 см от земли. По оценке патруля ОБСЕ, это повреждения от крупнокалиберного пулемета.

По словам сотрудников школы, обстрел произошел 21 марта утром, когда ученики уже находились в школе. При попытке патруля СММ выяснить обстоятельства происшествия, работники школы отказались отвечать на любые вопросы без разрешения боевиков.

СММ ОБСЕ отмечает, что к обстрелу не могут быть причастны украинские военные, так как расстояние до ближайших позиций украинских военных составляет не менее 3450 метров. Это является недостижимым расстоянием для стрельбы из пулемета. Кроме того, школа расположена внутри жилого квартала и со всех сторон окружена жилыми домами.

"Учитывая то, что повреждение находится на высоте 30 сантиметров от земли, пуля не смогла бы обойти все эти дома", - говорится в сообщении.

Во втором случае, следы обстрела были обнаружены в школе в н.п. Гольмовский: наблюдатели миссии видели проем и несколько трещин в окне второго этажа с северной стороны школы. Боевики запретили работникам школы впускать наблюдателей Миссии внутрь заведения для осмотра места повреждения и общаться по этому вопросу.

Сотрудники школы сообщили только то, что повреждение образовалось в результате попадания пули вечером 20 марта. Как добавляется, эта схема также подтверждает, что ВСУ не могут быть причастными к выстрелу - расстояние до фактической линии соприкосновения и нахождения ближайших позиций украинских военных составляет более 2200 м.

Украинская сторона СЦКК заявила, что приведенные факты свидетельствуют о провокационном характере действий роSSийско-оккупационных войск, которые пытаются таким образом дискредитировать Вооруженные Силы Украины и прикрыть свои преступления против мирного населения.


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