НАБУ закрыло дело по незаконному обогащению экс-замглавы Администрации президента Портнова

В рамках производства расследовалось присвоение 26 млн гривен.

НАБУ закрыло дело по незаконному обогащению экс-замглавы Администрации президента Портнова
НАБУ закрыло дело против экс-замглавы АП Портнова
Фото: http://focus.ua

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство, открытое по факту возможного незаконного обогащения на 26 млн гривен бывшего первого заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Українських Новин".

"Постановлением детектива НАБУ от 6.03.2019 уголовное производство №42017000000004815 от 27.11.2017 по признакам преступления, предусмотренного ст. 368-2 Уголовного кодекса, закрыто", - говорится в сообщении.

В рамках производства расследовался факт получения Портновым в период с июля 2011 года по 31 декабря 2013 года незаконных выплат на общую сумму 26 млн гривен. Указано, что дело закрыто в связи с решением Конституционного Суда о неконституционности привлечения к ответственности чиновников за незаконное обогащение.

Ранее Генеральная прокуратура отказалась выполнить решение суда о закрытии до 20 марта всех уголовных производств против Портнова. 20 февраля Печерский райсуд Киева установил для ГПУ срок один месяц для завершения расследования уголовных производств в отношении экс-завглавы АП. В частности, речь идет об уголовных производствах, открытых по факту возможного незаконного обогащения, а также по факту угрозы со стороны Портнова в адрес экс-депутата Инны Богословской.

Напомним, в марте прошлого года СБУ заявила, что начала производства против Портнова по статье "государственная измена".

В ноябре 2015 года Печерский суд обязал снять Портнова с розыска.


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