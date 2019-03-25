НАБУ закрыло дело по незаконному обогащению экс-замглавы Администрации президента Портнова
В рамках производства расследовалось присвоение 26 млн гривен.
Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство, открытое по факту возможного незаконного обогащения на 26 млн гривен бывшего первого заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.
Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Українських Новин".
"Постановлением детектива НАБУ от 6.03.2019 уголовное производство №42017000000004815 от 27.11.2017 по признакам преступления, предусмотренного ст. 368-2 Уголовного кодекса, закрыто", - говорится в сообщении.
В рамках производства расследовался факт получения Портновым в период с июля 2011 года по 31 декабря 2013 года незаконных выплат на общую сумму 26 млн гривен. Указано, что дело закрыто в связи с решением Конституционного Суда о неконституционности привлечения к ответственности чиновников за незаконное обогащение.
Ранее Генеральная прокуратура отказалась выполнить решение суда о закрытии до 20 марта всех уголовных производств против Портнова. 20 февраля Печерский райсуд Киева установил для ГПУ срок один месяц для завершения расследования уголовных производств в отношении экс-завглавы АП. В частности, речь идет об уголовных производствах, открытых по факту возможного незаконного обогащения, а также по факту угрозы со стороны Портнова в адрес экс-депутата Инны Богословской.
Напомним, в марте прошлого года СБУ заявила, что начала производства против Портнова по статье "государственная измена".
В ноябре 2015 года Печерский суд обязал снять Портнова с розыска.
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