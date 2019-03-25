Из сектора Газа обстреляли центральную часть Израиля, семеро раненых
Ракета попала в жилой дом в поселке Мишмерет.
В Израиле в результате ракетного обстрела из сектора Газа пострадали семь человек.
Об этом пишет The Jerusalem Post.
Под обстрел попал поселок Мишмерет к юго-востоку от Нетании. В результате обстрела поврежден жилой дом, среди пострадавших - двое детей. Еще нескольким жителям по соседству с поврежденным домом оказывали психологическую помощь.
Премьер-министр Израиля Биньамин Нетаньяху провел совещание с начальником Генштаба армии, главами антитеррористической спецслужбы и Совета национальной безопасности. После этого он заявил, что Израиль ответит на нападение. Кроме того, Нетаньяху решил сократить свой визит - после встречи с президентом Дональдом Трампом он вылетит в Израиль.
Напомним, 14 марта террористическая группировка ХАМАС ударила по Тель-Авиву из ракет. После этого в стране была объявлена тревога. По предварительным данным, из сектора Газа было выпущено две ракеты.
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25.03.2019 11:49