В ЕС с 2015 года зафиксировали 5 тыс. случаев роSSийской дезинформации

Более 2 тыс. касались Украины.

В ЕС с 2015 года зафиксировали 5 тыс. случаев роSSийской дезинформации
Фото: скрин-шот видео

Специальная европейская группа по борьбе с фальшивыми прокремлевскими сообщениями зафиксировала с 2015 года более 5 тыс. случаев роSSийской дезинформации. Более 2 тыс. случаев касались Украины.

Об этом сообщает "Польское радио".

В частности, эксперты ЕС определили, что дезинформационная кампания по Азовскому морю началась почти за год до ноябрьской атаки роSSийских пограничников на украинские корабли. Сначала прокремлевские СМИ сообщили, что Украина углубила дно Азовского моря для флота НАТО, позже - что власть в Киеве инфицировала море вирусом холеры. Также появлялась информация о том, что Соединенные Штаты работают над планами разжигания столкновений между РФ и Украиной у Азовского моря с 1990-х годов.

В докладе почти 1200 случаев распространения лживой информации касались США, третье место занял Европейский Союз - 700 случаев, из них более 120 - на тему Польши.

Речь идет об обвинении в агрессивном поведении в отношении Востока, о территориальных требования по Украине и мечтах восстановить империю. Более 400 случаев роSSийской дезинформации было посвящено НАТО и Сирии, немного меньше миграции и примерно 40 "брекзиту".

Напомним, 14 марта Европарламент принял резолюцию о борьбе с роSSийской пропагандой. В ней евродепутаты предлагают разработать "юридические рамки как на уровне союза, так и на международном уровне, чтобы противостоять гибридным угрозам, кибервойне и информационной войне". Они рекомендуют Совету ЕС предусмотреть "адресные санкции в отношении ответственных за организацию и проведение таких кампаний".

В декабре прошлого года Еврокомиссия сообщила, что разработала план противодействия дезинформации со стороны РоSSии. Его главная цель – не допустить вмешательства Кремля во время выборов в Европарламент в мае 2019 года, а также во время выборов в странах ЕС в 2020 году. Тогда сообщалось, что на эти цели было выделено в пять раз больше средств, чем ранее.


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