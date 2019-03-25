В РоSSии показали "перебежчика из СБУ"

Мужчина по имени Василий Прозоров заявил, что с 2014 года работал на спецслужбы РФ.

?В РоSSии показали "перебежчика из СБУ"
Василий Прозоров

В Москве показали "перебежчика из Службы безопасности Украины" по имени Василий Прозоров.

Пресс-конференцию этого человека устроили в МИА "РоSSия сегодня" в понедельник, 25 марта, когда отмечается День Службы безопасности Украины.

"Меня зовут Прозоров Василий Николаевич. С 99 года до 2018 года я являлся сотрудником Службы безопасности Украины, причем с мая 2014 года я работал в центральном аппарате, а именно в штабе антитеррористического центра СБУ. С апреля 2014 года я абсолютно добровольно по идеологическим мотивам оказывал содействие спецслужбам РоSSийской Федерации в получении информации о деятельности украинских силовых структур, в частности в районе проведения АТО", - представился мужчина.

Он заявил, что имел доступ к самым секретным данным, касающимся антитеррористической операции на Донбассе, и даже присутствовал на закрытых заседаниях Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, в 2017 году контрразведка СБУ задержала руководителя протокола премьер-министра Украины Станислава Ежова. Ранее он работал в посольстве Украины в США, а также в Администрации Президента Украины.

В протоколе он отвечал в том числе за перевод встреч с иностранными делегациями и часто сам осуществлял перевод. С премьер-министром Украины Гройсманом он начал работать еще в Верховной Раде и вместе с ним перешел работать в Кабинет Министров.

Сейчас Ежов находится под судом.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"
Коболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через УкраинуКоболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через Украину
В Нигерии боевики за три недели убили 120 христианВ Нигерии боевики за три недели убили 120 христиан
Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Истребители Миг-29 и штурмовики Су-25 выполнили тренировочные полеты над Азовским морем
Блок рекламы


Похожие новости
Польша требует от РоSSии немедленного освобождения Павла ГрибаПольша требует от РоSSии немедленного освобождения Павла Гриба
"Красный Крест" "забыл" об украинских узниках в РоSSии, - Геращенко"Красный Крест" "забыл" об украинских узниках в РоSSии, - Геращенко
Под украинские санкции попали крупнейшие издательства РоSSииПод украинские санкции попали крупнейшие издательства РоSSии
Украина ввела новые санкции против РоSSии, под них попали 294 юридических и 848 физических лицУкраина ввела новые санкции против РоSSии, под них попали 294 юридических и 848 физических лиц
В Европарламенте показали фильм об украинских узниках КремляВ Европарламенте показали фильм об украинских узниках Кремля
Сайт Госдепа об агрессии РоSSии в Украине перевели на русский языкСайт Госдепа об агрессии РоSSии в Украине перевели на русский язык
Австралия обновила санкционный список против РоSSииАвстралия обновила санкционный список против РоSSии
ЕС согласовал санкции против РоSSии за агрессию в Керченском проливеЕС согласовал санкции против РоSSии за агрессию в Керченском проливе
В РоSSии закон об ответственности за фейковые новости и неуважение к власти прошел второе чтениеВ РоSSии закон об ответственности за фейковые новости и неуважение к власти прошел второе чтение
Черное море станет для РоSSии "Бермудским треугольником", - КлимкинЧерное море станет для РоSSии "Бермудским треугольником", - Климкин
Последние новости
Подгружаем последние новости