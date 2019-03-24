Под посольством РФ в Киеве провели акцию с требованием освободить украинца Гриба
Аналогичная акция состоялась в Одессе.
Под посольством РоSSии в Киеве состоялся митинг с требованием освободить Павла Гриба, приговоренного Северо-Кавказским окружным военным судом РФ к шести годам заключения в колонии общего режима. Об этом сообщает Радио Свобода.
Фото: ukrinform.ua
Под посольством РФ в Киеве провели акцию с требованием освободить украинца Гриба
Фото: ukrinform.ua
Активисты требовали также освободить других украинцев, которые находятся в роSSийских тюрьмах по политическим мотивам или содержатся группировками «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе.
Участники акции призвали граждан Украины воздержаться от поездок в РоSSийскую Федерацию.
Акция в поддержку Павла Гриба также состоялась в Одессе. В ней приняли участие около десяти человек.
В Одесі активісти ФРІ вийшли в підтримку українськиз політв'язнів, зокрема Павла Гриба. 22 березня російський суд приговорив його до 6 років позбавлення волі за нібито підготовку теракту. Подібні акції також пройшли сьогодні у Києві, Харкові та Львові. pic.twitter.com/6m5QtNMJJy
Организатором митинга выступила общественная организация «Фонд региональных инициатив». Ее представители анонсировали аналогичные акции во Львове и Харькове.
Напомним, роSSийский суд признал 20-летнего Павла Гриба виновным по части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ - содействие террористической деятельности. По версии следствия, он причастен к подготовке теракта в сочинской средней школе №26.
Гриб попал в руки роSSийских силовиков после того, как в сентябре 2017 года съездил в Беларусь, куда поехал на встречу к подруге, с которой познакомился в интернете. Он якобы убеждал девушку взорвать самодельное взрывное устройство на выпускном вечере.
Позже Гриба нашли в краснодарском СИЗО.
Здоровье Гриба за время, проведенное в СИЗО, ухудшилось. У него нарушена функция свертываемости крови, появились признаки цирроза печени и болезни Альцгеймера.
Украинским врачам до сих пор было отказано в возможности провести его осмотр. Непосредственно после оглашения вердикта суда Павел Гриб объявил голодовку.
Ранее с призывом освободить украинца Гриба выступили Польша, Евросоюз и США.
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