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Боевики обстреляли позиции ВСУ у Золотого На утро воскресенья запланировано открытие пункта пропуска возле этого населенного пункта. Фото: www.facebook.com/darka.olifer За прошедшие сутки, 23 марта, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС. "В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь дважды: из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Степное; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Богдановка", - говорится в сообщении. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил обстрел наших позиций из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета вблизи поселка Золотое-4. Потерь среди украинских защитников за сутки нет. Отметим, на утро воскресенья Украина запланировала открытие пункта пропуска “Золотое”. Боевики заявили, что будут блокировать открытие.

LB.ua

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