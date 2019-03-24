Боевики обстреляли позиции ВСУ у Золотого

На утро воскресенья запланировано открытие пункта пропуска возле этого населенного пункта.

Боевики обстреляли позиции ВСУ у Золотого
Фото: www.facebook.com/darka.olifer

За прошедшие сутки, 23 марта, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь дважды: из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Степное; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Богдановка", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил обстрел наших позиций из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета вблизи поселка Золотое-4.

Потерь среди украинских защитников за сутки нет.

Отметим, на утро воскресенья Украина запланировала открытие пункта пропуска “Золотое”. Боевики заявили, что будут блокировать открытие.


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