На Донбассе от пули снайпера погиб военный медик

Владимир Маркевич служил в 24-й бригаде ВСУ.

На Донбассе от пули снайпера погиб военный медик
Владимир Маркевич
Фото: #facebook#.com/zaliznabrygada

На Донбассе от пули вражеского снайпера погиб военный медик из Львовской области старший сержант Владимир Маркевич. Об этом в субботу, 23 марта, сообщили на странице в Facebook 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

В бригаде отметили, что старший боевой медик находился на наблюдательном посту переднего края линии разграничения.

"В это время русские наемники совершили три выстрела из новой снайперской винтовки калибра 12,7 мм, одна из пуль пробила защитную стенку укрытия и смертельно ранила нашего защитника", - говорится в сообщении.

Маркевичу было 48 лет. На службе в 24-й бригаде находился с апреля 2018 года. Без отца остался 22-летний сын Кирилл.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"
Коболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через УкраинуКоболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через Украину
В Нигерии боевики за три недели убили 120 христианВ Нигерии боевики за три недели убили 120 христиан
Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Истребители Миг-29 и штурмовики Су-25 выполнили тренировочные полеты над Азовским морем
Блок рекламы


Похожие новости
Один военный погиб, один получил ранения на Донбассе в пятницуОдин военный погиб, один получил ранения на Донбассе в пятницу
В результате агрессии РФ против Украины погибли 2956 украинских военных, - ПорошенкоВ результате агрессии РФ против Украины погибли 2956 украинских военных, - Порошенко
На Донбассе погиб украинский военный, еще один раненНа Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
Боевики на Донбассе запугивают жителей, которые собираются голосовать на выборахБоевики на Донбассе запугивают жителей, которые собираются голосовать на выборах
Военные на Донбассе уничтожили БМП боевиков и две военных машиныВоенные на Донбассе уничтожили БМП боевиков и две военных машины
На Донбассе погиб украинский военный, двое раненыНа Донбассе погиб украинский военный, двое ранены
В Утрехте мужчина открыл стрельбу по трамваю, есть погибший и раненыеВ Утрехте мужчина открыл стрельбу по трамваю, есть погибший и раненые
Пункт пропуска "Новотроицкое" на Донбассе закрыли в связи с реконструкциейПункт пропуска "Новотроицкое" на Донбассе закрыли в связи с реконструкцией
Судмедэксперт обнаружил перелом шеи у бывшего роSSийского министра Лесина, погибшего в 2015 годуСудмедэксперт обнаружил перелом шеи у бывшего роSSийского министра Лесина, погибшего в 2015 году
Новая замглавы миссии ОБСЕ на Донбассе вступила в должностьНовая замглавы миссии ОБСЕ на Донбассе вступила в должность
Последние новости
Подгружаем последние новости