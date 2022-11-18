Росіяни вербують до ПВК “Вагнера” працівників заводів і примусово відправляють на війну медиків на Луганщині — Генштаб

Окупанти мають серйозні проблеми з доукомплектуванням підрозділів, які зазнали втрат, інформує ZN.ua.

Росіяни вербують до ПВК “Вагнера” працівників заводів і примусово відправляють на війну медиків на Луганщині — Генштаб
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Російська армія потерпає від значних втрат на Луганщині, через що продовжує примусову мобілізацію серед місцевого населення. Зокрема, у дефіциті медичні працівники, яких так звані адміністрації ставлять на військовий облік і відправляють на фронт. Не кращі справи і в самій Росії, де до складу ПВК “Вагнера” вербують працівників промислових підприємств, повідомляє Генштаб.

За інформацією наших військових, в Білгородській області РФ "вагнерівці" активно вербують працівників промислових підприємств на війну проти України. Так, за домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку залучатимуть до військових зборів на базі ПВК “Вагнера” терміном на 30 днів зі збереженням заробітної плати.

"Збори планується проводити партіями по 25% працівників зазначеної категорії від комбінату. По завершенню — учасникам буде запропоновано підписати контракт з приватною військовою кампанією", — сказано у зведенні.

Також повідомляється, що на Луганщині у зв’язку зі значними втратами особового складу та недостатньою кількістю медичного персоналу в підрозділах окупантів, наказом так званого міністерства охорони здоров’я, працівників медичних закладів регіону зобов’язали стати на військовий облік для подальшого доукомплектування вакантних посад.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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