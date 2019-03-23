Воевавшего на стороне "ДНР" жителя Горловки задержали в Харькове

Он находился в составе так называемой "военной разведки НовороSSии".

Воевавшего на стороне
Воевавшего на стороне "ДНР" жителя Горловки задержали в Харькове

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали боевика, принимавшего участие в боевых действиях против Украины на стороне так называемой "ДНР". Об этом в субботу информирует сайт СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что уроженец и бывший житель оккупированной Горловки Донецкой области в феврале 2015 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористической организации "ДНР" и получил позывной "Куб". В составе так называемой военной разведки Новороссии он принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Воевашего на стороне "ДНР" задержали в Харькове
Фото: ssu.gov.ua
Воевашего на стороне "ДНР" задержали в Харькове

По информации спецслужбы, в начале этого года мужчина решил переехать на постоянное место жительства в Харьков и, чтобы легализоваться, попытался получить дубликаты своих личных документов, которые якобы были потеряны.

Сотрудники СБУ установили место временного проживания мужчины в Харькове и провели санкционированный обыск, в ходе которого изъяли боевую гранату РГД-5 и тротиловую шашку весом 400 граммов.

Напомним, вчера СБУ предотвратила теракт в Харьковском метро.


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