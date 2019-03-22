НАБУ отвергло обвинения во вмешательстве в выборы президента США

Национальное антикоррупционное бюро отрицает вмешательство в выборы президента США в 2016 году.

"Мне сложно представить, каким образом Антикоррупционное бюро или кто-то из сотрудников Антикоррупционного бюро может вмешаться в процесс выборов президента США ", - говорится в заявлении директора Бюро Артема Сытника, опубликованном в пятницу, 22 марта.

Сытник сказал, что не будет комментировать аутентичность "пленок Розенблата", на которых человек с голосом, похожим на голос Сытнкиа, говорит о том, что он помогал штабу кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в 2016 году. "Могу подчеркнуть, что неоднократно в ходе частных бесед я в шутку вспоминал многочисленные публикации в СМИ о том, что якобы были какие-то вмешательства в выборы президента США ", - сказал в то же время Сытник.

Пресс-служба НАБУ в свою очередь заявила, что заявление генерального прокурора Юрия Луценко, который публично предположил, что НАБУ могло повлиять на выборы в США , является "абсурдной попыткой дискредитировать независимый антикоррупционный институт".

В Бюро сообщили, что его компетенция - изобличение и привлечение к ответственности украинских топ-чиновников, а не американских.

"Поэтому никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта детективы НАБУ не собирали и не передавали, поскольку это вне компетенции Национального бюро. Генеральный прокурор хорошо знаком с этим фактом, ведь все материалы расследования "черной бухгалтерии" Партии регионов (кроме эпизода относительно действий бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Украины, следствие по которому приостановлено прокурорами САП) еще в июне 2017 переданы в Департамент специальных расследований ГПУ для дальнейшего следствия", - отмечает бюро.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что открывает уголовное производство о возможных попытках НАБУ вмешаться в выборы президента США 2016 года.

Также в интервью Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович во время их первой встречи предоставила ему список лиц, против которых нельзя вести расследование.