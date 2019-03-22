Безвизовый режим с Таиландом начнет действовать с апреля

Срок безвизового пребывания - до 30 дней.

С 14 апреля украинцы смогут без визы путешествовать в Таиланд. На территории Таиланда можно будет находиться в течение месяца при наличии не только биометрического заграничного паспорта, а и обычного.

Об этом сообщил Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"С 14 апреля 2019 г. граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Для поездки нужно иметь загранпаспорт (биометрический или не биометрический), срок безвизового пребывания - до 30 дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

"Напоминаем путешественникам о необходимости соблюдения законодательства иностранного государства во время пребывания на его территории. Также напоминаем, что граждане Украины при поездках за границу должны быть застрахованы", - добавили в консульской службе.

О введении безвизового режима с Таиландом сообщил президент Украины Петр Порошенко еще в ноябре 2018.


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