Зеленский назвал неизбежными переговоры с Россией

Кандидат в президенты Владимир Зеленский сказал, что в случае победы на выборах он готов вести переговоры с Россией о мире на Донбассе и хочет привлечь к ним США и Великобританию.

Об этом он заявил в интервью западным СМИ и украинскому Kyivpost.

"Мы больше не хотим войны, и мы эту войну не начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все, чтобы прекратили умирать наши люди", - сказал он.

Мирный план, который поддерживает лидирующий кандидат в президенты, предусматривает в первую очередь прекращение огня. "Возвращение всех территорий - это вопрос серьезный. Не надо вешать на себя статус президента - любой человек вам скажет: мы все хотим и будем бороться до тех пор, пока не вернем все территории. Это наш дом, и мы будем его защищать", - сказал он.

Зеленский сказал, что Минские соглашения не работают и необходимо расширять "стол переговоров" за счет Великобритании и США . При этом он назвал неизбежными переговоры с Россией . "Никуда не уйдешь, конечно же, нужно говорить с представителями РоSSийской Федерации", - сказал Зеленский.

Он рассказал, что общался по этому поводу со спецпредставителем Государственного департамента США Куртом Волкером, и поддержал его видение мирного урегулирования.

"Мне нравится план Волкера: на линию разграничения заходят миротворцы, затем в города и маленькие села, затем переходят в Луганск и Донецк", - заявил Зеленский.

Вариант сдачи Крыма в обмен на мир на Донбассе Зеленский назвал неприемлемым. "Мы не уступаем Крым, это наша земля", - сказал он.