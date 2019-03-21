General-Anzeiger: Меркель впервые после аннексии Крыма может приехать на "Петербургский диалог" с Путиным
Последний раз они встречались на этом форуме в 2012 году.
Канцлер Германии Ангела Меркель впервые после роSSийской аннексии Крыма может приехать на июльский форум гражданских обществ ФРГ и РоSSии "Петербургский диалог" и встретиться там с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщила боннская газета General-Anzeiger со ссылкой на информированные источники, пишет "Немецкая волна".
Сопредседатель "Петербургского диалога" с роSSийской стороны Виктор Зубков пригласил Путина после многих лет отсутствия вновь принять участие в этом форуме. Согласно дипломатическим обычаям, подобное приглашение делается лишь в том случае, если вероятность его принятия высока.
Германская сторона также попросила Ангелу Меркель приехать в Санкт-Петербург.
Сопредседатель "Петербургского диалога" с германской стороны Рональд Пофалла в интервью General-Anzeiger уклонился от прямого подтверждения участия Меркель и Путина, заявив, что Германия ожидает прибытия высокопоставленных представителей. В то же время он полагает, что можно с большой долей вероятности рассчитывать на то, что уровень форума в нынешнем году будет, по всей видимости, повышен благодаря участию в нем Путина и Меркель.
"Петербургский диалог" был создан по инициативе Путина и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в 2001 году. В последний раз Путин и канцлер ФРГ Меркель, под патронатом которых работает форум, встречались на "Петербургском диалоге" в 2012 году в Москве. Уже тогда они весьма критично высказывались о политике друг друга.
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