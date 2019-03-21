Садовый заявил, что больше не будет баллотироваться в мэры Львова

"Моя задача сегодня - работать на уровне государства, ведь только так я могу помочь и Львову, и Одессе, и Харькову, и Николаеву".

Садовый заявил, что больше не будет баллотироваться в мэры Львова
Андрей Садовый больше не будет баллотироваться в мэры Львова
Фото: Маркіян Лисейко

Мэр Львова Андрей Садовый решил больше не баллотироваться на эту должность.

Об этом он заявил эфире телеканала ZIK.

Садовый подчеркнул, что сейчас он ставит себе цель - работать на уровне государства.

"Заканчивается моя третья каденция в должности председателя Львова - я был мэром 13 лет. Я бы очень хотел, чтобы после меня приходили молодые, мудрее, талантливые, более успешные люди, и я очень буду их поддерживать. Моя задача сегодня - работать на уровне государства, ведь только так я могу помочь и Львову, и Одессе, и Харькову, и Николаеву", - сказал он.

Садовый также отметил, что сегодня до 80% городов находятся под влиянием криминалитета. "Я вижу, как криминалитет хочет залезть во Львов - я этого не позволю!", - сказал он.

"Моя большая цель - построить страну, в которой хочется жить. Мы имеем уникальный пример Львова, на который "наезжают", атакуют, но это пример публичного управления", - добавил мэр.

Напомним, Садовый является мэром Львова с 25 апреля 2006 года.

Последние два месяца обязанности городского головы исполнял заммэра по вопросам экономики и финансов Геннадий Васьков, т.к. Садовый брал отпуск для участия в предвыборной гонке. Два месяца мэр Львова со своей командой жил в Киеве.

1 марта Садовый объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента в пользу Анатолия Гриценко. 5 марта ЦИК официально снял его с выборов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Нигерии боевики за три недели убили 120 христианВ Нигерии боевики за три недели убили 120 христиан
Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Истребители Миг-29 и штурмовики Су-25 выполнили тренировочные полеты над Азовским морем
Военная разведка Украины привезла в США доказательства намерений РФ и дальше дестабилизировать ситуацию в ЕвропеВоенная разведка Украины привезла в США доказательства намерений РФ и дальше дестабилизировать ситуацию в Европе
На границе с Крымом задержан роSSийский наемник, воевавший на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборахЗеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Украина попросила у США больше "Джавелинов", - ВолкерУкраина попросила у США больше "Джавелинов", - Волкер
Тарута заявил о поддержке Тимошенко на выборахТарута заявил о поддержке Тимошенко на выборах
Филарет уверен, что Украина скоро будет праздновать победу над агрессоромФиларет уверен, что Украина скоро будет праздновать победу над агрессором
Саакашвили заявил, что прилетит в Украину 1 апреляСаакашвили заявил, что прилетит в Украину 1 апреля
Европарламент больше не считает РоSSию стратегическим партнеромЕвропарламент больше не считает РоSSию стратегическим партнером
После 1 апреля с РоSSией не будет "договорняков", только договора, - МИДПосле 1 апреля с РоSSией не будет "договорняков", только договора, - МИД
Отец Гандзюк заявил о слежке и попытках запугиванияОтец Гандзюк заявил о слежке и попытках запугивания
В Конгрессе США заявили о поддержке присоединения Украины к НАТО
Билецкий пообещал вывести на улицы "намного больше 10 тысяч человек" в субботуБилецкий пообещал вывести на улицы "намного больше 10 тысяч человек" в субботу
Последние новости
Подгружаем последние новости