Садовый заявил, что больше не будет баллотироваться в мэры Львова

"Моя задача сегодня - работать на уровне государства, ведь только так я могу помочь и Львову, и Одессе, и Харькову, и Николаеву".

Андрей Садовый больше не будет баллотироваться в мэры Львова

Мэр Львова Андрей Садовый решил больше не баллотироваться на эту должность.

Об этом он заявил эфире телеканала ZIK.

Садовый подчеркнул, что сейчас он ставит себе цель - работать на уровне государства.

"Заканчивается моя третья каденция в должности председателя Львова - я был мэром 13 лет. Я бы очень хотел, чтобы после меня приходили молодые, мудрее, талантливые, более успешные люди, и я очень буду их поддерживать. Моя задача сегодня - работать на уровне государства, ведь только так я могу помочь и Львову, и Одессе, и Харькову, и Николаеву", - сказал он.

Садовый также отметил, что сегодня до 80% городов находятся под влиянием криминалитета. "Я вижу, как криминалитет хочет залезть во Львов - я этого не позволю!", - сказал он.

"Моя большая цель - построить страну, в которой хочется жить. Мы имеем уникальный пример Львова, на который "наезжают", атакуют, но это пример публичного управления", - добавил мэр.

Напомним, Садовый является мэром Львова с 25 апреля 2006 года.

Последние два месяца обязанности городского головы исполнял заммэра по вопросам экономики и финансов Геннадий Васьков, т.к. Садовый брал отпуск для участия в предвыборной гонке. Два месяца мэр Львова со своей командой жил в Киеве .

1 марта Садовый объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента в пользу Анатолия Гриценко. 5 марта ЦИК официально снял его с выборов.