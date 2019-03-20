Под украинские санкции попали крупнейшие издательства РоSSии

В перечень также попала ВГТРК и ее представительство в Киеве.

Под украинские санкции попали крупнейшие издательства РоSSии
Фото: facenews.ua

В санкционный список Украины впервые попали крупнейшие издательства РоSSийской Федерации.

Об этом говорится на сайте президента.

В число роSSийских издательств, которые попали под ограничительные меры, - крупнейшая в РоSSии издательская группа "Эксмо - АСТ", издательства "Питер", "Яуза", "Вече" и "Центрполиграф", а также "Алгоритм" и "Книжный мир" . В списке фигурируют также онлайн-магазин "Лабиринт" и сервис продажи электронных книг "ЛитРес". В документе также говорится, что украинские интернет-провайдеры должны будут заблокировать доступ к сайту Ozon.ru.

Санкции введены на следующие три года. В то же время, "в связи с достижением цели введения санкций", по представлению СБУ отменены ограничительные меры по 8 юридическим лицам, большинство из которых прекратил хозяйственную деятельность.

В перечень также попала ВсероSSийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) и ее представительство в Киеве.

20 марта Президент Петр Порошенко Указом № 82/2019 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".


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