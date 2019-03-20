МИД Турции назвал имя нового главы миссии ОБСЕ в Украине

Новым председателем специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине станет турецкий дипломат Халит Чевик.

Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Турции.

Отмечается, что на должность главы миссии ОБСЕ в Украине претендовали шесть кандидатов. Сейчас миссию возглавляет турецкий дипломат Эртурул Апакан, который был назначен 2 апреля 2014 года. В МИД Турции отметили, что его полномочия "скоро заканчиваются".

"Мы приветствуем это решение и считаем его свидетельством доверия к Турции и послу Чевику, а также его профессиональному опыту... Твердая поддержка Турцией СММ, действующей в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности, будет продолжаться. Мы уверены, что посол Чевик после вступления в должность также внесет вклад в успех миссии и тем самым - в региональный мир и стабильность", - заявили в турецком МИД .

Чевик бы постоянным представителем Турции в ООН с 2012-го по 2016 год.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.