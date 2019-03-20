Четыре сенатора и два конгрессмена США прибыли в Киев

Делегацию возглавил глава комитета Сената США по банковским вопросам.

?Четыре сенатора и два конгрессмена США прибыли в Киев

Четыре сенатора и два конгрессмена США прибыли сегодня в Киев, чтобы пообщаться с украинскими чиновниками и представителями американского бизнеса о партнерстве между Украиной и США.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Фейсбуке.

"Сенатор Майк Крейпо, председатель комитета Сената США по банковским вопросам, возглавляет эту влиятельную делегацию. В нее также входят сенатор Джон Баррассо, сенатор Джон Кеннеди, сенатор Деб Фишер, конгрессмен Майк Симпсон и конгрессмен Русс Фулчер", - говорится в сообщении.

Напомним, с 25 февраля по 3 марта в Украине с официальным визитом находился специальный представитель США Курт Волкер.


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